العراقي علي عدنان يتلقى عروضاً أوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشف علي عدنان لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، المحترف حالياً مع فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، عن تلقيه عدة عروض احترافية خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عدنان: «أمامي مجموعة من العروض من فرق أوربية طرحت عليّ عن طريق مدير أعمالي كريستيان اميلي، وهذه العروض تحتاج إلى دراسة مستفيضة قبيل البت بها»، مستدركاً بالقول: «لكن لغاية الآن لا توجد عروض رسمية؛ بل هي مجرد طروحات».

وأضاف: «الحقيقة أشعر براحة كبيرة مع فريقي الحالي، وأتمنى أن أساعده لتحقيق أهدافه التي يسعى للوصول إليها، فأنا مرتبط بعقد رسمي مع الفريق حتى نهاية صيف العام المقبل، وهذا الارتباط يجعلني أكثر حرصاً على التواصل مع الفريق وتقديم أقصى ما لدي من أجل تحقيق نتائج مرضية لإدارة وجمهور الفريق».

يذكر أن اللاعب علي عدنان، خاض تجارب احترافية عدة في الدوري التركي، وكذلك في الدوري الإيطالي، وأخيراً في الدوري الكندي، وهو أحد الركائز الأساسية في المنتخب العراقي الأول.