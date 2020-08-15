مهمة سهلة للهلال وصعبة للنصر أمام العدالة والوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يخوض الهلال مباراة سهلة أمام مضيفه العدالة متذيل الترتيب، مساء السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، بينما يستقبل غريمه النصر فريق الوحدة الرابع في اللائحة في مباراة شائكة لأصفر العاصمة.

وينفرد الهلال بالصدارة برصيد 57 نقطة مبتعداً بفارق 9 نقاط عن النصر الذي يأتي ثانياً، بينما يواجه العدالة خطر الهبوط حيث يحتل المركز الأخير برصيد 20 نقطة قبل 6 مباريات من النهاية.

وعلى الرغم من تحقيق العدالة الفوز على الحزم في الجولة السابقة (2-1) وإحياء آماله في منطقة الهبوط المزدحمة بالمهددين، إلا أن الفوارق مع الهلال تبدو بعيدة حتى ولو كان الأخير يخوض المباراة من دون قائده المصاب سلمان الفرج.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد فاز به الهلال (7-0) منها 3 أهداف أحرزها الفرنسي جوميز الذي يسعى لزيادة رصيده واللحاق بمهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله متصدر لائحة الهدافين (19 هدفاً) متقدماً بفارق هدف واحد عن جوميز.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي، يسعى النصر عندما يستضيف الوحدة الذي يقوده الأوروجوياني كارينيو (مدرب النصر السابق) لمواصلة الانتصارات التي عاد لها في مباراته الأخيرة أمام أبها وأيضاً رد الاعتبار من خسارته في الدور الأول (0-1).

وظهر الوحدة في أول مباراتين بعد استئناف الدوري بعيداً عن مستواه قبل التوقف وخاصة بدنياً، ما جعله يخسر داخل قواعده من الشباب (0-3) ويتعادل من دون أهداف مع الرائد.

ويخطط الفريق المكاوي لحجز مقعد آسيوي للمرة الأولى في تاريخه، لكن ذاك يتطلب جمع المزيد من النقاط فيما تبقى من المباريات للابتعاد عن أقرب مطارديه الفيصلي والرائد.

وبالإضافة لمباراتي الإحساء والرياض تختتم الجولة بلقاءين آخرين تجمع الأهلي الثالث بالفيصلي السادس على أرض الأخير في المجمعة ويستقبل التعاون العاشر ضمك قبل الأخير.