محمد هنيدي يسخر من هزيمة برشلونة: "وهنا وقف ميسي يتساءل دي حقيقة ولا بلاي ستشين"

علق الفنان محمد هنيدي على فيضحة برشلونة أمام بايرن ميونخ والتي خسر فيها النادي الكاتالوني بنتيجة 8-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب هننيدي على موقع التدوينات القصيرة توتير:" وهنا وقف ميسي يتساءل دي حقيقة ولا بلاي ستشين".

وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: “هذا عار لقد وصلنا إلى القاع، والنادي بحاجة إلى كثير من التغييرات خلال الفترة المقبلة”.

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وأضاف: “‏هذة ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شيء كهذا، والأمر المؤكد أن النادي يحتاج إلى الكثير من التغييرات”.

وواصل: “‏لقد كانت مباراة كارثية، ويجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، ‏وإذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل”.

وتابع: “كان الأمر مروعًا هذا شعور كارثي، والخزي هى الكلمة الصحيحة الآن، ولا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل، وإنها ليست المرة الأولى أو الثانية، والأمر صعب للغاية، وأتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى”.