علق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، على خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: “هذا عار لقد وصلنا إلى القاع، والنادي بحاجة إلى كثير من التغييرات خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف: “هذة ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شيء كهذا، والأمر المؤكد أن النادي يحتاج إلى الكثير من التغييرات”.
وواصل: “لقد كانت مباراة كارثية، ويجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، وإذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل”.
وتابع: “كان الأمر مروعًا هذا شعور كارثي، والخزي هى الكلمة الصحيحة الآن، ولا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل، وإنها ليست المرة الأولى أو الثانية، والأمر صعب للغاية، وأتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيكيه بهاجم إدارة برشلونة بعد فضيحة البايرن: "عار ما وصلنا إليه وأنا أول الراحلين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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