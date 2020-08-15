شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: الاجتهاد والحظ وراء التعادل الثمين أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن الحظ حالف فريقه في مباراة الأهلي اليوم، كما أن لاعبي فريقه قدموا عرضاً قوياً فاستحقوا التعادل الثمين أمام المارد الأحمر، بل كانوا قاب قوسين أو أدني من الفوز على حامل لقب الدوري.

وأوضح مختار مختار في تصريحات صحفية عقب مباراة الفريقين أنه دائماً ما يُفكّر فى المباريات الكبرى كلقاء الأهلي قبلها بفترة طويلة و"بيشيل هم" المباراة لأنها دائماً ما تكون مؤثرة، وتحتاج تركيز من الجميع كما أن مباراة اليوم جاءت وسط ظروف صعبة بسبب جاحة كورونا والتى أصابت أكثر من عنصر في فريق الإنتاج بشكل تسبب في تأجيل أول لقاء للفريق في الدوري.

وأشار مختار مختار إلى أن الانتاج استحق التعادل بعدما قدم مباراة قوية أمام فريق كبير كالأهلي، مُعلقاً: إنه لشىء جيد أن تستأنف مشاركاتك في بطولة الدوري بعد كل هذا التوقف جراء جائحة كورونا بتعادل مثير وقوي أمام فريق كبير للأهلي.

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وواصل مختار تصريحاته قائلاً: "سنلعب مباراة بعد 48 ساعة في الدوري لذا كان من المهم أن نُحقق نتيجة جيدة في لقاء الليلة أمام الاهلي وهو ما حدث ، مُشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة تقديم عروض جيدة لفريق الإنتاج".

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، في الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز باستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام وإنتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين ايجابياً 1/1، تقدم ، أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 77، خلال المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.