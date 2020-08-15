شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل : الأهلي ظهر فريق "مترهل" أمام الإنتاج وخطوطه بعيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أداء الفريق الأحمر في مواجهة الإنتاج الحربي مؤكداً أن الأهلي ظهر مترهلاً وخطوطه بعيدة عن بعضها وافتقد لاعبوه الانسجام المعهود كما ظهرت مساحات كبيرة بين الخطوط وهي الأمور التي نجح الإنتاج الحربي في استغلالها.

وأكده طه إسماعيل أن على الجهاز الفني للأهلي علاج الأخطاء خاصة وأنه في حالة استمرار مثل تلك الأمور سيواجه الفريق الأحمر العديد من الصعوبات خاصة على مستوى بطولة دوري أبطال افريقيا، معلقاً :"الأهلي لجأ للتسديد بسبب التراجع الدفاعي للانتاج وهو ما نتج نه هدف التعادل الذي أحرزه عمرو السولية"

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وانتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين ايجابياً 1/1، تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري ، وشارك من بدلاء الأهلي اليو بادجي ووليد سليمان وحمدي فتحي.