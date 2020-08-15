شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإنتاج الحربي يحافظ على تقدمه أمام الأهلي بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحافظ الإنتاج الحربي على تقدمه أمام الأهلي بعد مرور 60 دقيقة في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب الفريق الأحمر بمدينة السلام، بدأ الشوط الثاني بأجراء السويسري رينيه فايلر أول التغييرات بالدفع بالسنغالي اليو بادجي بدلاً من مروان محسن.

حاول الأهلي السيطرة على منتصف الملعب أملاً في احراز هدف التعادل مبكراً إلا أن دفاع الإنتاج الحربي أفسد معظم الهجمات قبل الوصول لمناطق الخطورة أمام أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي.

حصل اليو بادجي على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51، تصدى لها علي معلول ولكنها أرتطمت بالحائظ البشري ووصلت لمحمد مجدي قفشة الذي سدد كرة قوية أبعدها أحمد يحيي حارس الانتاج الحربي.

وفي الدقيقة 54 راوغ النيجيري جونيور أجاي مدافعي الانتاج الحربي وسدد كرة قوية مرت بجوار قائم الانتاج الحربي بسنتيمترات، ودفع فايلر بالحاوي وليد سليمان بدلاُ من الأنجولي جيرالدو.

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ويواجه الأهلي الإنتاج الحربي في إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز خلال المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.







































































