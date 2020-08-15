شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها،عجلات الإنتاج الحربي تعرقل قطار الأهلي بفرض التعادل الايجابي 1-1 في الدوري ، والزمالك يعلن تخصيص راتب شهرى والتكفل بعلاج ناشئه المصاب بالسرطان، والغندور ينهى لقاء المصرى والإسماعيلى بعد 20 دقيقة لغياب صاحب الأرض، ألفيفا يغرم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك. انتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين ايجابياً 1/1، تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب. عجلات الإنتاج الحربي تعرقل قطار الأهلي بفرض التعادل الايجابي 1-1 في الدوري أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك موافقة مرتضى منصور رئيس النادى على تخصيص راتب شهرى لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين.. طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خلال ألفترة الحالية، سواء متعلقة بكورونا أو الأمور الطبية الخاصة بالدورى. Advertisements الغندور ينهى لقاء المصرى والإسماعيلى بعد 20 دقيقة لغياب صاحب الأرض (فيديو) أطلق الحكم الدولى أحمد الغندور صافرته معلناً نهاية مباراة المصرى والإسماعيلى بعد مرور 20 دقيقة من إطلاق صافرة البداية بسبب عدم حضور ألفريق البورسعيدى.. انتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى المباراة التى أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدورى الممتاز ألفيفا يغرم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك حصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالآنتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى ألفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011. تعادل الجونة والاتحاد السكندرى 1 / 1 بالدورى .. فيديو وادى دجلة يهزم حرس الحدود بهدف "سعيد" فى الدورى تغلب وادى دجلة على حرس الحدود بهدف نظيف، سجله أحمد سعيد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري.. الزمالك يعلن تخصيص راتب شهرى والتكفل بعلاج ناشئه المصاب بالسرطان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.