شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

سجل أحمد عفيفي هدف الإنتاج الحربي ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يعود ويحتسبه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 27، وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 77 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 16 احتساب حكم المباراة لضربة جزاء لصالح الأهلي سددها على معلول في العارضة.

بتلك النتيجة عزز الأهلي صدارته لجدول الدوري برصيد 53 نقطة، فيما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن