شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يتوسط لحل أزمة آثر مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفي كتالوني، إن يوفنتوس يحاول التوسط لحل أزمة برشلونة مع لاعبه البرازيلي، آرثر ميلو، الذي سينتقل للبيانكونيري هذا الصيف. وكان آرثر قد رفض العودة للبلوجرانا لاستكمال المشوار الأوروبي، بعد الإجازة، معتبرًا أن موسمه قد انتهى مع الفريق.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، يرى يوفنتوس أن حل الأزمة بين الطرفين يبدو صعبًا، لذلك طالب برشلونة بسرعة نقل آرثر إلى البيانكونيري. ويسعى يوفنتوس لإقناع البارسا، بالسماح لآرثر بالسفر إلى تورينو، للحاق بالموسم التحضيري للفريق الإيطالي، الذي سينطلق يوم 24 أغسطس الجاري، وذلك بناء على الاتفاق السابق بين الناديين.
وهذا رغم أن موسم برشلونة سيستمر إلى 23 أغسطس الجاري، في حال تأهله لنهائي دوري الأبطال. وأوضحت «سبورت» أن آرثر يحاول أيضا برفقة محاميه، إقناع مسؤولي البلوجرانا بالسماح له بالسفر إلى إيطاليا، دون الانتظار حتى سبتمبر المقبل.
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