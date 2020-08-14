شكرا لقرائتكم خبر عن «هزيمة مُذلة».. بايرن ميونخ يكتسح برشلونة بثُمانية في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب دا لوز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف بايرن ميونخ توماس مولر في الدقائق 4 و34، وبريسيتش في الدقيقة 21، وجنابري في الدقيقة 27، وكيميتش في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وكوتينيو في الدقائق 85 و89.

بينما أحرز أهداف برشلونة ديفيد ألابا مدافع بايرن في مرماه بالدقيقة 7، ولويس سواريز في الدقيقة 57.

بتلك النتيجة يتأهل بايرن ميونخ إلى الدور نصف النهائي للبطولة، ومنتظرا الفائز من مواجهة مانشستر سيتي أمام ليون المقرر إقامتها غدًا السبت.