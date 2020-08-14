شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يحضر مباراة الزمالك والمقاصة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار استراتيجية عمل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، لرصد مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة، حضر طارق مصطفي وأحمد أيوب مدربا المنتخب مباراة الإنتاج الحربي والأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ 19. وذلك لمواصلة تدوين كافه الملاحظات عن المستويات الفنية والبدنية للأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خلال الفترة الزمنية المقبلة التي تسبق أول استعداد دولي. ويبدأ المدير الفني ومساعديه في تتبع مباريات الدوري وفقًا لجدول حضور المباريات والذي تم تحديده في اجتماع الجهاز الفني الأخير بمقر اتحاد الكرة. ويحضر الكابتن حسام البدري ومعه سيد معوض مدرب المنتخب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، مباراة الزمالك ومصر المقاصة والمقرر لها غدًا ضمن منافسات هذا الأسبوع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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