شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته أمام برشلونة.. «مولر» أكثر ألماني شارك في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الدولي الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، رقما تاريخيا، مساء اليوم الجمعة، عندما شارك أمام برشلونة في لقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع صيحفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مولر خاض مباراته رقم 113 بدوري أبطال أوروبا، مُتخطيًا زميله السابق فيليب لام.
وليس هذا فحسب، بل أصبح مولر أكثر لاعب ألماني خاض مباريات في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.
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