شكرا لقرائتكم قطار الأهلى يتعطل أمام الإنتاج بتعادل إيجابى فى ليلة السقوط الكوميدى لبادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين ايجابياً 1/1، تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري ، وشارك من بدلاء الأهلي اليو بادجي ووليد سليمان وحمدي فتحي.

أنحصر اللعب في الدقائق الأولى بمنتصف الملعب وحاول الإنتاج الحربي مباغتة الأهلي أملاً في إحراز هدف مبكر إلا أن الدفاع الأحمر أفسد معظم الهجمات قبل وصولها لمنطقة الخطورة وقبل مشاهدة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

في الدقيقة 10 دخل الأهلي في أجواء المباراة بعد أن تلقى محمد مجدي قفشة صانع العاب الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكنها أخطأت المرمى ومرت بجوار عارضة عامر عامر حارس الإنتاج الحربي.

وكاد التونسي علي معلول أن يحرز هدف التقدم للأهلي بعد أن تلقى كرة خلف دفاعات الانتاج سددها من فوق حارس الانتاج ولكنها أخطأت المرمى وطالب لاعبو الأهلي بعدها بضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الانتاج على حد تأكيدات لاعبي الأهلي.

واحتسب محمود عاشور ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 17 بعد اللجوء للفار، سددها علي معلول ولكنها مرت فوق العارضة ليبقى التعادل سيد الموقف

في الدقيقة 27 أحرز أحمد عفيفي الهدف الأول للانتاج الحربي بعد انفراده بمحمد الشناوي حارس الأهلي اسكنها في الشباك بجوار قدم محمد الشناوي حارس الأهلي والغى محمود عاشور الهدف بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد اللجوء للفار.

وسدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية في الدقيقة 35 تصدى لها أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي على مرتين، ثم سدد مروان محسن كرة قوية أخطأت المرمى، وفي الدقيقة 40 ومن ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سدد قفشة كرة قوية ولكن أحمد يحيي أبعدها خارج المرمى قبل ان يطلق محمود عاشور حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

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بدأ الشوط الثاني بأجراء السويسري رينيه فايلر أول التغييرات بالدفع بالسنغالي اليو بادجي بدلاً من مروان محسن. حاول الأهلي السيطرة على منتصف الملعب أملاً في احراز هدف التعادل مبكراً إلا أن دفاع الإنتاج الحربي أفسد معظم الهجمات قبل الوصول لمناطق الخطورة أمام أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي.

حصل اليو بادجي على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51، تصدى لها علي معلول ولكنها أرتطمت بالحائظ البشري ووصلت لمحمد مجدي قفشة الذي سدد كرة قوية أبعدها أحمد يحيي حارس الانتاج الحربي.

وفي الدقيقة 54 راوغ النيجيري جونيور أجاي مدافعي الانتاج الحربي وسدد كرة قوية مرت بجوار قائم الانتاج الحربي بسنتيمترات، ودفع فايلر بالحاوي وليد سليمان بدلاُ من الأنجولي جيرالدو.

واصل الأهلي من ضغطه الهجومي إلا أن دفاع الانتاج الحربي أفسد معظم الهجمات قبل وصولها لمناطق الخطورة، وفي الدقيقة 70 أنطلق اليو بادجي من الناحية اليمنى إلا أنه سقط على الأرض دون أن يلسمه أحد أثناء لعبه للكرة العرضية.

في الدقيقة 71 أنطلق محمد هاني من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية خطيرة لكن دفاع الانتاج الحربي أبعد الكرة خارج الملعب، بعدها أرسل محمد مجدي قفشة كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليمنى ولكنها لم تجد المتابع من لاعبي الأهلي.

حصل وليد سليمان على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 75 تصدى لها الحاوي ولكنها ارتطمت بالحائط البشري.

أحرز عمرو السولية هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعد أن أرسل أجاي كرة عرضية هيأها بادجي لعمرو السولية والذي سددها قوية على يسار أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي معلناً معادلة النتيجة.

كاد محمد مجدي قفشة أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة متقنة من اليو بادجي إلا أنه وضعها بجوار القائم الأيمن للانتاج الحربي، واصل الأهلي من ضغطه في الدقائق الأخيرة أملاً في احراز هدف الفوز إلا أن الوقت لم يسعف نجوم الفريق الأحمر ليطلق محمود عاشور حكم اللقاء الدولي صافرة نهاية المباراة.