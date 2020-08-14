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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 14-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها تعادل الفريق الأحمر أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.
مصدر بالأهلي يكشف موقف القلعة الحمراء من تحمل غرامة كهربا
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي موقف النادي من تحمل غرامة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق حال إقرارها بعد صدور قرار مبدئي بتغريم اللاعب مبلغ 32 مليون و800 الف جنيه على خلفية شكوى الزمالك ضده بعد رحيله عن النادي لأفيس البرتغالي قبل ان ينتقل منه للأهلي، وتابع المصدر أن الاتفاق مع كهربا من قبل ضمه يقضي بتحمله قيمة أي عقوبة تفرض عليه بعد انتقاله للأهلي وذلك بالتنسيق مع نادي أفيس البرتغالي.
أزال مسئولو النادي الاهلي صور حسام عاشور ورمضان صبحي ثنائي هبدرسفيلد من مدخل إستاد الاهلي الجديد بالسلام وذلك بعدما رفض رمضان البقاء في الاهلي وأعلن أنه سيرحل إلى نادي بيراميدز كما هاجم عاشور إدارة الاهلي مؤخراً.
أبدي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دتقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.
أكد مسئولو النادي الأهلي، أن الزمالك ليس من حقه الاستئناف على رفض الفيفا الخاص بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا ،والاكتفاء بتغريمه ماديا بعد رحيله عن النادي الأبيض لافيس البرتغالي والذي انتقل منه للأهلي، وشدد مسئولو الأهلي أن من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بعد تقديمه استئناف ضد الغرامة في المحكمة الرياضية الدولية، معلقين :"حكم الاستئناف متوقع صدوره بعد مرور 7 اشهر من الآن وبالتالي يحق لكهربا المشاركة خلال هذه الفترة في مباريات الأهلي وبعد صدور الحكم النهائي فلن يشارك اللاعب قبل تسديد الغرامة حال عدم إلغائها.
أعلن النادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد سلامة موقف القلعة الحمراء في قضية كهربا، وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي : أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم سلامة موقف الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف. .جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.
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