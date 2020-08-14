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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 14-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها تعادل الفريق الأحمر أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

مصدر بالأهلي يكشف موقف القلعة الحمراء من تحمل غرامة كهربا

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي موقف النادي من تحمل غرامة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق حال إقرارها بعد صدور قرار مبدئي بتغريم اللاعب مبلغ 32 مليون و800 الف جنيه على خلفية شكوى الزمالك ضده بعد رحيله عن النادي لأفيس البرتغالي قبل ان ينتقل منه للأهلي، وتابع المصدر أن الاتفاق مع كهربا من قبل ضمه يقضي بتحمله قيمة أي عقوبة تفرض عليه بعد انتقاله للأهلي وذلك بالتنسيق مع نادي أفيس البرتغالي.

الأهلى يزيل صور رمضان صبحى من ملعبه الجديد أزال مسئولو النادي الاهلي صور حسام عاشور ورمضان صبحي ثنائي هبدرسفيلد من مدخل إستاد الاهلي الجديد بالسلام وذلك بعدما رفض رمضان البقاء في الاهلي وأعلن أنه سيرحل إلى نادي بيراميدز كما هاجم عاشور إدارة الاهلي مؤخراً. Advertisements

أبدي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دتقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم «كهربا» في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي «أفيس» البرتغالي في يناير الماضي.