شكرا لقرائتكم يونس: ضعف القانون سبب الخروج عن النص بالكرة المصرية.. و8 جنيه أول راتب لي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن أصعب لحات حياته عندما شارك في مركز حراسة المرمى قائلا: "لعبت أقسى 40 دقيقة في حياتي كحارس مرمى مع الزمالك أمام الترسانة ".
قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أتمنى أن يصبح الزمالك بطل العالم ولكت دون الدخول في مهاترات أو التعرض للمنافسين، مضيفا: "أرفض كل المحاولات لأجهاض استكمال الدوري".
كشف يونس: "حصلت على 8 جنيه كأول راتب مع الزمالك وأنا ناشئ"، موضحا: "العلاقات الكروية بين لاعبي الأهلي والزمالك كانت قوية وكان يتواجدون بشكل مستمر سوياً".
يعتقد بأن ضعف القانون سبب الخروج عن النص في الكرة المصرية وسبب حالة الاحتقالان الموجودة في الشارع الرياضي حاليا.
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