شكرا لقرائتكم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لحظة بلحظة الأهلي والإنتاج الحربي
انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي
د90.. الحكم محمود عاشور يشير الى احتساب 6 دقائق وقت بدل من ضائع
د89.. سقوط لاعب الانتاج عبد الرحمن شيكا والحكم يأمر بمواصلة اللعب
د86.. تبديل للأهلي بنزول حمدي فتحي
د83.. محمد هاني يسدد قذيفة تمر بجوار القائم
د80.. أفشة يهدر فرصة التقدم بعد عرضية متقبة
د77.. عمرو السولية يسجدل هدف التعادل للأهلي
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د76.. وليد سليمان يتحصل على مخالفة ويسددها تصطدم وتتحول لضربة ركنية
د73.. رأسية من وليد سليمان ولكنه ضعيفة في يد حارس الإنتاج
د70.. بادجي ينفرد بمرمى الإنتاج ولكنه يتعامل معها بغرابة شديدة
د67.. رأسية قوية من بادجي ولكنها تعلو عارضة حارس الإنتاج
د64.. تبديل للانتاج بنزول باسم مرسي بدلا من محمد رجب
د60.. التحام بين موسي دياوارا وجونيور أجاي وانذار للاعب الإنتاج
د57.. تبديل للأهلي بنزول وليد سليمان بدلا من جيرالدو
د55.. خروج أحمد عفيفي مسجل هدف اللقاء الوحيد للإصابة
د51.. افشة يستلم كرة من جونيور اجاي ويسدد في قفازات الحارس
د48.. احتكاك بين جونيور أجايي وأحمد عفيفي
تبديل بنزول السنغالى أليو بادجى بدلا من مروان محسن
انطلاق الشوط الثاني
د45 .. انتهاء الشوط الأول بتقدم الانتاج على الأهلي بهدف دون رد
د41.. غياب الربط بين خطوط الأهلي وتقفيل دفاعي في الانتاج
د38.. الإنتاج يفرض ايقاع لعبه على الأهلي ويبادله الهجمات
د 35.. الأهلي يقدود هجمات عن طريق الأطراف
د32..سيطرة للانتاج الحربي بعد التقدم
د28.. محمود عاشور يحتسب الهدف لأحمد عفيفي بعد اللجوء للفار
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د27.. هدف أول للانتاج الحربي يتم الغائه بداعي التسلل
د24.. الأهلي يفتح خوطه الحلفية سعيا لتسجيل الهدف الأول
د21.. الحكم يرفض اللجوء للفار للحكم في ضربة جزاء للانتاج الحربي
د18.. على معلول يهدر أول ضربة جزاء من تقنية الفار في الدوري المصري
د16.. محمود عاشور حكم اللقاء يلجأ للفار ويحتسب ضربة جزاء للأهلي من لمسة يد لشديد قناوى
د15.. جيرالدو يقود هجمة من الجبهة اليسرى للانتاج
د12.. الأهلي يكثف هجماته لادراك الهدف الأول
د10.. مجدي أفشة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم للانتاج الحربي
د6.. الإنتاج يباغت الأهلي بهجوم متقدم
د3.. دفاع الأهلي يحاول التماسك بعد خطأ محمد هاني
د1.. محمود متولي ينقذ مرمى الأ÷لي من هدف أول للانتاج
انطلاق المباراة
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.
الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المواجهة التي ينتظرها عشاق الأهلي أملا في مواصلة نغمة الانتصارات والاقتراب من التتويج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخ النادي الأحمر.
تقام المباراة في التاسعة مساءّ باستاد الأهلي في السلام، في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري.
وتُعد مباراة الليلة واحدة من أهم المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.
ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الإتحاد السكندري بهدف لمثله، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة
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