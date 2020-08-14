شكرا لقرائتكم "فيفا" يغرم كهربا مليوني دولار لصالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه تلقى إخطارا من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتوقيع عقوبة مالية على لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا) لصالحه.

وأضاف النادي عبر موقعه على الإنترنت: أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه‭ ‬(مليوني دولار) بسبب انتهاك عقده مع النادي.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية أخرى قدرها خمسة بالمئة من إجمالي العقوبة في صورة فوائد على المبلغ الأساسي.

وأضاف النادي: في حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقاف اللاعب لمدة أقصاها ستة شهور.

Advertisements

وقال اللاعب، الذي انتقل للأهلي المنافس التقليدي للزمالك في الماضي، عبر حسابه على "تويتر" يوم الجمعة: بعد صدور القرار تواصلت مع المحامي لأتأكد من أن القرار صدر فقط بتعويض مالي قدره مليوني دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي ورفض جميع طلبات الزمالك الأخرى، سأتقدم بالطعن على الغرامة المالية أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان وإلغائها.

وضم الأهلي مهاجم منتخب مصر لمدة أربع سنوات ونصف السنة في صفقة مجانية.

وأضاف الأهلي حينها أنه ضم كهربا بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالتراضي.

وقال الأهلي متصدر الدوري الممتاز في موقعه على الإنترنت يوم الجمعة: أعلن الفيفا سلامة موقف النادي في التعاقد مع كهربا قادما من أفيس البرتغالي. التعاقد جاء بالطرق المشروعة وبما يتفق مع اللوائح والقوانين. لا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف.

وأضاف الأهلي: جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها نادي كهربا الأسبق في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.