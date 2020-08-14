فضيحة.. بايرن ميونخ يكتسح برشلونة بـ 8 أهداف ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا





تأهل بايرن ميونخ الألماني للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير وتاريخي على نظيره برشلونة الإسباني ضمن مباريات دور ربع النهائي 8-2فى البرتغال.

وسيطر العملاق البافاري على مجريات المباراة بالكامل بهجومه القوي بتألق كل نن مولر وروبرت ليفاندوفسكي وجنابري والظهيرين كيميتش ودافيز.

وتقدم بايرن ميونخ فى الدقيقة الرابعة عن طريق مولر من صناعة روبرت ليفاندوفسكي ولكن تعادل برشلونة سريعًا عن طريق هدف ذاتى سجله اللاعب ألابا فى مرماه.

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وفى الدقيقة 21 سجل اللاعب بيريسيتش هدف ثانى للبايرن من صناعة جنابري بينما فى الدقيقة ال 27 سجل اللاعب سيرج جنابري هدف ثالث من صناعة جوريتسكا ،وفى الدقيقة 31 سجل اللاعب مولر هدف رابع من صناعة كيميتش لينتهي الشوط الأول برباعية مقابل هدف.

وفى الشوط الثانى سجل اللاعب لويس سواريز الهدف الثانى لبرشلونة من صناعة جوردي ألبا، ولكن سرعان ما سجل بايرن ميونخ الهدف الخامس من صناعة جوشوا كيميتش فى الدقيقة 63 من صناعة دافيز ثم جاء الدور على روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الهدف السادس من عرضية كوتينيو البديل فى الدقيقة 82.

وقبل نهاية اللقاء سجل كوتينيو النجم البرازيلي المعار من برشلونة هدفين للبايرن السابع والثامن.