برشلونة يسقط بـ 4 أهداف في أول 30 دقيقة أمام البايرن بدوري الأبطال

سقط نادي برشلونة بأربعة أهداف أمام بايرن ميونخ في أول 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من ربع دنهائي دوري أبطال أوروبا .

أضاف توماس مولر، هدف بايرن ميونخ الرابع، فى شباك نظيره فريق برشلونة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، التي عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد. جاء هدف مولر، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة تقدم برشلونة بايرن ميونخ 4 - 1.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا بعدما تخطى عقبة نابولى الإيطالى بمجموع مباراتين الذهاب والإياب بنتيجة 4-2 فى دور الستة عشر، فيما حجز بايرن ميونخ مقعده في دور الثمانية بعد الفوز على تشيلسى الإنجليزى بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

وسيواجه الفائز من مواجهة اليوم، فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وأولمبيك ليون الفرنسى، والتى ستقام مساء غدا السبت.