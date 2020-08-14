الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر

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موناكو: حطم العداء الاوغندي جوشوا شبتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق 5 الاف م في لقاء موناكو ضمن الجولة الاولى من الدوري الماسي لالعاب القوى الجمعة امام 5 الاف متفرج فقط سمح لهم التواجد في مدرجات ملعب لويس الثاني في الامارة

وسجّل بطل العالم في سباق 10 الاف م في الدوحة عام 2019، توقيتا مقداره 12,35,36 دقيقة ماحيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداء الاثيوبي كينينيسا بيكيلي (12,37,35 دقيقة) منذ 31 ايار/مايو عام 2004.

وغرد شبتيغي خارج السرب اعتبارا من 3 الاف م ليجتاز خط النهاية متقدنما بفارق شاسع عن وصيفه الكيني نيكولاس كيبكورير بفارق حوالي 16 ثانية (12,51,78 دقيقة).

في المقابل، سجل العداء الاميركي نوا لايلز افضل توقيت هذا العام في سباق 200 م مع 19,76 ثانية.

وكان مواطنه كينيث بدناريك يملك افضل توقيت هذا العام مع 19,80 ثانية.

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وتوج لايلز بطلا للعالم في هذا السباق بالاضافة الى سباق التتابع 4 مرات 100 في بطولة العالم في الدوحة عام 2019.

وتقدم لايلز في السباق على شقيقه الاصغر جوزيفوس (20,30 ث) في حين حل التركي راميل غولييف بطل العالم عام 2017 خامسا (20,80 ث).

واحرز العداء النروجي كارستن وارهولم سباق 400 م حواجز مسجلا 47,10 ثانية وهو افضل توقيت هذا العام وافضل توقيت في لقاء موناكو.

وقال وارهولم بطل العالم "انها انطلاقة رائعة للموسم. انا سعيد بالعودة الى المنافسات. امر جيد رؤية بعض الجمهور. ثمة هامش دائما لتطوير مستواي لكني اشعر باني قوي جدا. لقد انهيت السباق بقوة".

وستتوالى لقاءات العاب القوى في ستوكهولم (23 آب/أغسطس)، بروكسل (4 سبتمبر)، روما/نابولي (17 منه)، الدوحة (25 سبتمبر عوضا عن 9 أكتوبر)، وصولا الى اللقاء الختامي الذي ستستضيفه الصين في 17 أكتوبر في مدينة لم تحدد بعد.