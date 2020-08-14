القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي اليوم في الدوري المصري إعرف موعد المباراة وتشكيل الاهلي المتوقع

نتابع معكم موعد مباراة الاهلي وانبي اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، حيث تبدأ مباراة الاهلي اليوم امام انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري المصري الممتاز، وتبدأ اليوم أول مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد توقفه بسبب كورونا، ويتم البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم وأيضا تشكيل الأهلي امام انبي، وسنوافيكم بكافة التفاصيل في هذه المقالة فتابعونا علي موقعنا معاك يا وطن للمزيد حول أهم مباريات اليوم مباراة الاهلي.

الأهلي يقع في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، حيث حسب الجدل حول كونه الحاصل علي لقب بطل الدوري لهذا الموسم بسبب الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه في ترتيب الدوري المصري، حيث يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم لتكون هي قناة اون تايم سبورت الرياضية On Time Sports والتي تقوم ببث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز بث مباشر علي شاشاتها وبمشاركة أفضل المعلقين العرب علي المباريات المعروضة.

اون تايم سبورت On Time Sports

تقوم قناة اون تايم سبورت On Time Sports ببث العديد من المباريات المميزة علي شاشاتها، كما تقوم بعرض العديد من البرامج الرياضية قبل وبعد المباراة لمناقشة الآداء الرياضي للاعبين ولطرح العديد من القضايا الهامة بالنسبة للأندية والجمهور، ويمكن لجميع المشاهدين تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports عبر قمر نايل سات الصناعي.

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يمكنكم معرفة تردد قناة اون تايم سبورت “اون سبورت سابقا” عبر الرابط المباشر

موعد مباراة الاهلي وانبي اليوم

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة السعودية

10:00 م بتوقيت ابو ظبي

تشكيل الاهلي امام انبي

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول – محمود متولي – رامي ربيعة – أحمد فتحي

أليو ديانج – عمرو السولية

جيرالدو – محمد مجدي قفشة – جونيور أجاي

أليو بادجي

تابعونا للمزيد حول القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز ولمعرفة تفاصيل موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري وأيضا موعد مباراة الاهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا.