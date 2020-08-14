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مراقبة كارتيرون لموعد استمرار مباريات أبطال أفريقيا

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قام مصدر من داخل نادي الزمالك بالتأكيد على أن إدارة النادي جالسة مترقبة نتائج الاجتماعات الذي يقوم بها الاتحاد الإفريقي كما أنه ينتظر تحديد موعد استمرار جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا والتي يخوض فيها نادي الزمالك الدور نصف نهائي أي مواجهة الرجاء الغربي.

ومن الجدير بالذكر أن المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي كارتيرون وذلك من أجل تحديد الموعد النهائي لإعادة جميع التدريبات طوال المرحلة القادمة وتم إعادة خطط الأعداد، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نادي الزمالك سابقاً قام برفض إعادة وأخذ قرار عدم استمرار المسابقة نهائياً في مصر ومن المفترض أن تعود جميع الأنشطة في أول شهر يوليو القادم.

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