مطالبة بيراميدز ل60 مليون جنيه من الزمالك

قام مسئولون نادي الزمالك بالتدخل وبطريقة رسمية في مفاوضات كبيرة مع نادي بيراميدز وذلك من اجل الحصول على خدمات لاعب وسط فريق بيراميدز وهذا الأمر يعتبر تمهيد لفترة الانتقالات الصيفية الآتية.

وقاموا بطلب من مسئولين نادي بيراميدز مبلغ حوالي 60 مليون جنيه وهذا مقابل الحصول على موافقة انتقا دونجا وهذا يعتبر من الشروط الأساسية لإتمام هذه الصفقة، وتفاجئ مسئولون نادي الزمالك بهذا المبلغ كثيراً ومن الأفضل أن يتم تخفيضه قليلاً، ووصل خبر أن نادي زمالك قد قام بالحصول على توقيع من دونجا في حفل زفاف لاعب الزمالك مصطفى محمد، ومن الجدير بالذكر أن النادي يرغب في ضم لاعبين من الفريق السماوي غير دونجا.