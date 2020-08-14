اخبار الرياضه

إعلان بيراميدز عن المسحة الأولى لجميع اللاعبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سيقوم جميع لاعبين نادي بيراميدز بإجراء المسحة الأولى للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وذلك في يوم السبت في مقر النادي بالدفاع الجوي وذلك الأمر يعتبر تمهيد لإعادة النشاط الرياضي تدريبات اللاعبين الفترة الأتية ابتداء من يوم 25 يوليو القادم تبعاً لما لقرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وقام المدير الرياضي هاني سعيد بالكشف على أن اللاعبين سيقوم بإجراء المسحة الأولى تحت إشراف عدد كبير من كبار شركات التحاليل الطبية في مصر والذي تعاقد معها النادي من أجل إجراء المسحة على جميع أفراد الفريق من لاعبين وجميع الهيئات وبناء على هذه النتائج سيتم التأكد من خبر استئناف النشاط الرياضي أم لا في مقر النادي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا