بطولات الأهلي السعودي منذ بدايته وحتى أخر ظهور “أغسطس 2020 ” | ما لا تعرفه عن النادي

بطولات الأهلي السعودي أمر يهم عشاق الكرة السعودية خاصة المتعلقة بنادي الأهلي، ولذلك نوضح مجموع بطولات كرة القدم الرسمية التي حققها النادي الاهلي السعودي بفريقه الأول، خاصة المعروف أن النادي الأهلي يعرف بقلعة الكؤوس لكثرة الألقاب والبطولات في جميع الألعاب المختلفة خاصة كرة القدم، ولسهولة الحصولة على أنواع وأعداد تلك البطولات نقدم في التقرير التالي بطولات القعلة الحمراء بالمملكة العربية السعودية.

بطولات الأهلي السعودي

13 بطولة بكأس خادم الحرمين الشريفين

6 بطولا بكأس ولي العهد السعودي.

3 بطولات بالدوري السعودي الممتاز

بطولة واحد بكأس السوبر السعودي

5 بطولات بكأس الأمير فيصل بن فهد.

11 بطولة بكأس المنطقة الغربية.

3 بطولات بكأس الخليج للأندية

بطولة بكأس الإتحاد العربي للأندية.

تاريخ النادي الأهلي السعودي

النادي الأهلي الرياضي السعودي هو نادي يضم عدة ألعاب مختلفة بالإضافة إلى فرق كرة القدم بجميع فئاتها. يوجد مقره في مدينة جدة غرب السعودية. تأسس في 17 مارس 1937، وكان ثاني فريق يحقق الدوري السعودي كما أنه أيضاً جمع الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في موسم واحد يلقب في البطولات العربية بأهلي جدة تفريقاً بينه وبين فرق الأهلي العربية العديدة. يسمى من قبل مشجعيه بالملكي وكما أطلق عليه الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس السابق للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لقب الراقي ويلقب كذلك بقلعة الكؤوس.

ألوان النادي هي الأخضر والأبيض. يقع مقر النادي في شارع التحلية بجدة وقام النادي بإنشاء أول أكاديمية لكرة القدم في السعودية وإنشاء مركز الأمير عبد الله الفيصل للشباب والناشئين. يعتبر الأمير عبد الله الفيصل هو المؤسس الفعلي للنادي ورمزه بسبب تطويره للنادي في أغلب نشاطاته المختلفة. أحضر الأمير عبد الله الفيصل مشاهير كرة القدم العالمية في تلك الفترة للعب للنادي الاهلي من مدربين ولاعبين على سبيل المثال المدرب العالمي ديدي وهو أول مدرب برازيلي يدرب نادي سعودي وأيضاً الداهية البرازيلي المدرب تيلي سانتانا الذي درب منتخب البرازيل لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1982 وحقق فيها المركز الثاني ثم أتى بعد البطولة لتدريب الأهلي وتحقيق البطولات معه ثم عاد مجدداً لتدريب المنتخب البرازيلي في مونديال كأس العالم 1986.

وأحضر الأهلي أشهر لاعبين العالم على الإطلاق دييغو مارادونا لليوبيل الذهبي بعد مرور خمسين سنة على تأسيس النادي عام 1408 هجريا أحضر منتخب البرازيل لكرة القدم أبطال العالم للعب مع النادي الأهلي. زار النادي في تلك الفترة مشاهير العالم كرئيس الاتحاد الدولي السابق جواو هافيلانج ومشاهير آخرين كانوا في ضيافة الأهلي.