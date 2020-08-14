موعد مباراة مانشستر سيتي وليون القادمة والقنوات الناقلة في دوري ابطال أوروبا

إليكم تفاصيل موعد مباراة مانشستر سيتي وليون القادمة ضمن مباريات دور ربع نهائي من مباريات دوري أبطال أوروبا 2020، حيث ميعاد لعبة و مباراة مانشستر سيتي وليون القادمة ستجمع الفريقين على ارضية ملعب ستاذ خوسيه الفالادي في مدينة لشبونة البرتغالية، في المواجهة التي سيتم التعرف من خلالها على الفريق المتأهل إلى مباريات دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية دوري الأبطال في هذا الموسم الإستثنائي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليون القادمة جاء في جدول مباريات دور ال 8 من مباريات دوري ابطال أوروبا 2020، أنه موعد مباراة مانشستر سيتي وليون سيكون يوم السبت الموافق ل 15 اغسطس 2020 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة المان سيتي ضد ليون الفرنسي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر المحلي ستنطلق متابعة مباراة ليون ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة ليلا، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وفي تمام الحادية عشر قبل منتصف اليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليون من المنتظر ان تكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تعتبر القناة الناقلة لمباريات دوري الأبطال حصريا باللغة العربية، ويمكنكم متابعة احداث الميباراة عبر قناة بي إن سبورت اش دي 1.