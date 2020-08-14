موعد مباراة الزعيم الهلالي والفتح اليوم 2020/08/10 في الدوري السعودي || والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للهلال

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي، يحل الفتح ضيفاً الليلة على الزعيم الهلالي على ملعب أستاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الهلال المنتشي بفوزه العريض برباعية على غريمه النصر، يسعى للفوز وتوسيع الفارق بينه وبين النصر لحسم البطولة مبكراً، بينما الفتح المتأخر في ترتيب الجدول يعلم صعوبة المهمة أمام الهلال ولكنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية ولو نقطة التعادل.

الهلال السعودي يحتل قمة ترتيب الجدول برصيد 54 نقطة، بينما الفتح يحتل المركز الرابع عشر في الجدول برصيد 22 نقطة، وسوف يسعى لتحسين ترتيبه من خلال تحقيق نتيجة جيد اليوم.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح والقناة الناقلة للمباراة

تقام المباراة اليوم الاثنين الموافق 2020/08/10، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسوف تذاع عبر شاشة قناة الرياضية السعودية الأولى KSA 1. ويعلق عليها سمير المعرفي.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال ضد الفتح اليوم في الدوري

حراسة المرمى “عبد الله المعيوف”.

في خط الدفاع يلعب “محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون سوو”.

خط الوسط “جوستافو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، جيوفينكو، اندرية كاريلو”.

وفي الهجوم الفرنسي “جوميس”.

مباراة الهلال السعودي والفتح في الدوري