شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 14 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 14 / 8 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الحكم الصادر لصالح النادى فى قضية كهربا بإلزامه بسداد غرامة قدرها 32 مليون جنيه و800 ألف جنيه لصالح النادى الأبيض، وذلك بعد خرق اللاعب لتعاقده مع قلعة ميت عقبة وانتقاله إلى نادى أفيش البرتغالى ثم انضمامه للأهلى.

الفيفا يغرم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك

حصل نادى الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة . وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة الحكم الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بتغريم محمود كهربا لاعب النادى الأهلى 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك، حيث أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

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حكم الفيفا فى قضية كهربا

كارتيرون يستبعد حازم إمام ويضم 20 لاعباً بالزمالك لمواجهة المقاصة غداً

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها استعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الاثنين الماضى باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة الزمالك كلاً من: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافى وأحمد عيد وحاتم محمد فى خط الدفاع وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بن شرقى فى خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم فيما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون استبعاد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة بسبب شعوره بالإجهاد.

الزمالك يُعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة مصر المقاصة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الأبيض والجهاز الفنى والإدارى، قبل مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها استعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تكليف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض وفاروق جعفر نجم النادى السابق، بالإشراف الكامل على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم من الناحيتين الإدارية والفنية، حيث يقوم أمير مرتضى منصور بالإشراف الكامل على الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض.