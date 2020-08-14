شكرا لقرائتكم خبر عن صور..هداية ملاك بطلة التايكوندو تحتفل بزفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بحفل زفافها على عبدالرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية فى جو عائلى اقتصر على الاهل والاصدقاء من أسرة التايكوندو والطائرة بأحد الفيلات.

ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى ، سلمى على ومحمد الزيات.

حفل زفاف هدايا ملاك

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حفل زفاف هدايا ملاك

جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون. وكانت هداية ملاك قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى عالمى جديد، بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان. 2016 ، وأصبحت البطلة الأولمبية، أول لاعبة فى وزنها عالميًا تصل لنهائى بطولة الجائزة الكبرى النهائية عامين متتاليين، بعد تحقيق الميدالية الذهبية فى البطولة الماضية بالمكسيك، والفضية في البطولة الأخرى . يذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، من بين 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية و التي كانت تضم 120 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب.