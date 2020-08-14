شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، سواء متعلقة بكورونا أو الأمور الطبية الخاصة بالدورى.

أزمة فى حكام قمة الزمالك والأهلي بسبب اشتراط موافقة الاتحاد الأوروبى

يواجه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أزمة حتى الآن فى استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجارى باستاد القاهرة فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020، وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن هناك بعض الدول وافقت على إرسال حكامها لمصر لإدارة المباراة ولكنهم اشترطوا مخاطبة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، خاصة أن هناك مباريات يوم 18 و 19 أغسطس الجارى فى الدور قبل النهائى ثم النهائى يوم 23 أغسطس أيضاً، وطلبوا الحصول على الموافقة تحسباً لاختيار أى من هؤلاء الحكام لتلك المباريات فى دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائى الدورى الأوروبى يوم 21 أغسطس.

يختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها غداً، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك مباراة مصر للمقاصة ولديه 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

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انتخابات اتحاد الكرة في طريقها للإلغاء بسبب دورى القسم الثالث والرابع

تسود حالة من الغموض الشديد حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وإمكانية إقامتها من عدمه بعد التمديد للجنة الخماسية لمدة 4 شهور تنتهى في 30 نوفمبر المقبل، في الوقت الذى تتمسك فيه اللجنة الأولمبية بإقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل اللائحة بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من له حق حضور الجمعية والتصويت على اللائحة الجديدة.

المصرى يرفض خوض مباراة الإسماعيلى اليوم فى بيان رسمى