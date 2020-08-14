شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي مُتقدم على الأهلي بهدف بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ الإنتاج الحربي على تقدمه أمام الأهلي بعد مرور 75 دقيقة في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب الفريق الأحمر بمدينة السلام، في الدقيقة 63 دفع مختار مختار بباسم مرسي على حساب محمد رجب لتنشيط الجانب الهجومي أملاً في مضاعفة النتيجة وجعل الموقف أكثر صعوبة على لاعبي الفريق الأحمر.

واصل الأهلي من ضغطه الهجومي إلا أن دفاع الانتاج الحربي أفسد معظم الهجمات قبل وصولها لمناطق الخطورة، وفي الدقيقة 70 أنطلق اليو بادجي من الناحية اليمنى إلا أنه سقط على الأرض دون أن يلسمه أحد أثناء لعبه للكرة العرضية.

في الدقيقة 71 أنطلق محمد هاني من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية خطيرة لكن دفاع الانتاج الحربي أبعد الكرة خارج الملعب، بعدها أرسل محمد مجدي قفشة كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليمنى ولكنها لم تجد المتابع من لاعبي الأهلي

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ويواجه الأهلي الإنتاج الحربي في إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز خلال المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.