شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس الإنتاج الحربى يُنقذ مرماه من رأسية بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربى، مرماه من رأسية السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى، الذى حل بديلا فى الشوط الثانى لمروان محسن، وذلك بعدما انتهت أحداث الشوط الأول في مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي بتقدم الأخير بهدف نظيف أحرزه أحمد عفيفي في الدقيقة 27، التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتربع الفريق الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:"محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري".

انحصر اللعب في الدقائق الأولى بمنتصف الملعب وحاول الإنتاج الحربي مباغتة الأهلي أملاً في إحراز هدف مبكر إلا أن الدفاع الأحمر أفسد معظم الهجمات قبل وصولها لمنطقة الخطورة وقبل مشاهدة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

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في الدقيقة 10، دخل الأهلي في أجواء المباراة بعد أن تلقى محمد مجدي قفشة صانع العاب الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكنها أخطأت المرمى ومرت بجوار عارضة عامر عامر حارس الإنتاج الحربي وكاد التونسي علي معلول أن يحرز هدف التقدم للأهلي بعد أن تلقى كرة خلف دفاعات الانتاج سددها من فوق حارس الانتاج ولكنها أخطأت المرمى وطالب لاعبو الأهلي بعدها بضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الانتاج على حد تأكيدات لاعبي الأهلي.

واحتسب محمود عاشور ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 17 بعد اللجوء للفار، سددها علي معلول ولكنها مرت فوق العارضة ليبقى التعادل سيد الموقف، في الدقيقة 27 أحرز أحمد عفيفي الهدف الأول للانتاج الحربي بعد انفراده بمحمد الشناوي حارس الأهلي اسكنها في الشباك بجوار قدم محمد الشناوي حارس الأهلي والغى محمود عاشور الهدف بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد اللجوء للفار.

وسدد محمد مجدي أفشة تسديدة قوية في الدقيقة 35 تصدى لها أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي على مرتين، ثم سدد مروان محسن كرة قوية أخطأت المرمى، وفي الدقيقة 40 ومن ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سدد قفشة كرة قوية ولكن أحمد يحيي أبعدها خارج المرمى قبل ان يطلق محمود عاشور حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.