شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع الإنتاج الحربي سلبياً بعد مرور 20 دقيقة ..ومعلول يهدر ضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي المقامة حالياً على ملعب الأول في مدينة السلام بعد مرور 20 دقيقة، حيث أنحصر اللعب في الدقائق الأولى بمنتصف الملعب وحاول الإنتاج الحربي مباغتة الأهلي أملاً في إحراز هدف مبكر إلا أن الدفاع الأحمر أفسد معظم الهجمات قبل وصولها لمنطقة الخطورة وقبل مشاهدة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

في الدقيقة 10 دخل الأهلي في أجواء المباراة بعد أن تلقى محمد مجدي قفشة صانع العاب الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكنها أخطأت المرمى ومرت بجوار عارضة حارس الإنتاج الحربي.

وكاد التونسي علي معلول أن يحرز هدف التقدم للأهلي بعد أن تلقى كرة خلف دفاعات الانتاج سددها من فوق حارس الانتاج ولكنها أخطأت المرمى وطالب لاعبو الأهلي بعدها بضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الانتاج على حد تأكيدات لاعبي الأهلي.

واحتسب محمود عاشور ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 17 بعد اللجوء للفار، سددها علي معلول ولكنها مرت فوق العارضة ليبقى التعادل سيد الموقف

ويواجه الأهلي الإنتاج الحربي في إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.





























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