شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف عفيفي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول في مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي بتقدم الفريق العسكري بهدف نظيف احرزه أحمد عفيفي في الدقيقة 27، ويواجه الأهلي الإنتاج الحربي في إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز خلال المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

أنحصر اللعب في الدقائق الأولى بمنتصف الملعب وحاول الإنتاج الحربي مباغتة الأهلي أملاً في إحراز هدف مبكر إلا أن الدفاع الأحمر أفسد معظم الهجمات قبل وصولها لمنطقة الخطورة وقبل مشاهدة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

في الدقيقة 10 دخل الأهلي في أجواء المباراة بعد أن تلقى محمد مجدي قفشة صانع العاب الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكنها أخطأت المرمى ومرت بجوار عارضة عامر عامر حارس الإنتاج الحربي.

وكاد التونسي علي معلول أن يحرز هدف التقدم للأهلي بعد أن تلقى كرة خلف دفاعات الانتاج سددها من فوق حارس الانتاج ولكنها أخطأت المرمى وطالب لاعبو الأهلي بعدها بضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الانتاج على حد تأكيدات لاعبي الأهلي.

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واحتسب محمود عاشور ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 17 بعد اللجوء للفار، سددها علي معلول ولكنها مرت فوق العارضة ليبقى التعادل سيد الموقف

في الدقيقة 27 أحرز أحمد عفيفي الهدف الأول للانتاج الحربي بعد انفراده بمحمد الشناوي حارس الأهلي اسكنها في الشباك بجوار قدم محمد الشناوي حارس الأهلي والغى محمود عاشور الهدف بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد اللجوء للفار.

وسدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية في الدقيقة 35 تصدى لها أحمد يحيي حارس الإنتاج الحربي على مرتين، ثم سدد مروان محسن كرة قوية أخطأت المرمى، وفي الدقيقة 40 ومن ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سدد قفشة كرة قوية ولكن أحمد يحيي أبعدها خارج المرمى قبل ان يطلق محمود عاشور حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.