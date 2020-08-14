شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب و طارق مصطفي يحضران مباراة الأهلي و الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استراتيجية عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري لرصد مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة ..حضر طارق مصطفي واحمد أيوب مدربا المنتخب مباراة الانتاج الحربي والأهلي ضمن منافسات الاسبوع الـ19، وذلك لمواصلة تدوين كافه الملاحظات عن المستويات الفنية والبدنية للأسماء المرشحة للإنضمام للمنتخب خلال الفترة الزمنية المقبلة التي تسبق أول استعداد دولي.

ويبدأ المدير الفني ومساعديه في تتبع مباريات الدوري وفقًا لجدول حضور المباريات والذي تم تحديده في اجتماع الجهاز الفني الأخير بمقر اتحاد الكرة.

ويحضر حسام البدري ومعه سيد معوض مدرب المنتخب وايمن طاهر مدرب حراس المرمي مباراة الزمالك ومصر المقاصة والمقرر لها غدا ضمن منافسات هذا الأسبوع.