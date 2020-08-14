شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 دقيقة.. الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف عفيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الانتاج الحربي على الأهلي بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة احرزه أحمد عفيفي في المواجهة المقامة حالياً على ملعب الفريق الأحمر في مدينة السلام، بدأ الإنتاج الحربي في السيطرة على منتصف الملعب بداية من الدقيقة 20 وطالب لاعبوه باحتساب ضربة جزاء نتيجة عرقلة مهاجم الفريق إلا أن محمود عاشور حكم اللقاء رفض احتسابها بعد اللجوء للفار.

في الدقيقة 27 أحرز أحمد عفيفي الهدف الأول للانتاج الحربي بعد انفراده بمحمد الشناوي حارس الأهلي اسكنها في الشباك بجوار قدم محمد الشناوي حارس الأهلي والغى محمود عاشور الهدف بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد اللجوء للفار.

ويواجه الأهلي الإنتاج الحربي في إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

































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