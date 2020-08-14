فيديو.. الإنتاج الحربى يتقدم على الأهلى 1 / 0 بهدف "عفيفى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد عفيفى لاعب الإنتاج الحربى، بالهدف الأول لفريقه في مرمى النادى الأهلى، في الدقيقة 27 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر في بطولة الدورى الممتاز، ويتربع الفريق الأحمر على قمة ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة، ولجأ محمود عاشور لتقنية الفيديو للتأكد من سلامة موقف لاعب الإنتاج وعدم وقوعه في مصيدة التسلل ليشير الحكم إلى صحة الهدف الذى سجله عفيفى بتسديد الكرة بين قدمى محمد الشناوى حارس الأهلى. ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى في حراسة المرمى. محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول في خط الدفاع. السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في خط الوسط. مروان محسن في خط الهجوم. ويأتي علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري وأهدر على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، ركلة الجزاء لصالح فريقه أمام الإنتاج الحربى، في الدقيقة 18، ولجأ محمود عاشور حكم المباراة لتقنية الفيديو ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلى أهدرها على معلول، وتقدم الإنتاج من خلال هدف أحمد عفيفى لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الأخير.













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