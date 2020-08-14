مباشر.. الأهلي 1- 1 الإنتاج الحربي.. السولية يتعادل من تسديدية صاروخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكتفى فريق الأهلي بنتيجة التعادل الإيجابي أمام الإنتاج الحربي بهدفي لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري.

وتقدم أحمد عفيفي لفريق الانتاج الحربي في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل عمرو السولية لفريق الأهلي في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة وصل الأهلي إلى 53 وظل في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 24 نقطة بالمركز التاسع.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: جيرالدو،جونيور أجايي، مروان محسن.

أحداث المباراة

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وفي الدقيقة الأولى كاد الأهلي يستقبل هدفا مبكرا بعد 35 ثانية فقط بعدما أخطأ محمد هاني في التعامل مع الكرة وحصل عليها محمد رجب فسددها وتصدى لها الشناوي لتذهب إلى كريم لالا الذي صوبها قبل أن يبعدها محمود متولي من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 16 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد لاعب الانتاج الحربي الذي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليكفل بتنفيذها علي معلول الذي سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وسجل أحمد عفيفي الهدف الأول لفريق الانتاج الحربي في الدقيقة 27، مستغلا كرة بينية خلف دفاع الأهلي ليسسدها بننجاح في الشباك.

وكان مروان محسن قريب من تسجيل التعادل في الدقيقة 34 بعدما حصل على بينية من أفشة لعبها أعلى من عارضة الإنتاج الحربي.

ومع حلول الدقيقة 37 حول علي معلول عرضية من الجانب الأيسر لتصل لمروان محسن برأسية بجوار القائم الأيمن لأحمد يحيى.

وتصدى حارس الإنتاج الحربي لكرتين الأولى جاءت في الدقيقة 41، الأولى من ركلة ثابتة صوبها أفشة وأبعدها حارس الإنتاج إلى ركنية، ثم تصدى رائع لتصويبة من أليو ديانج.

وقرر المدرب رينيه فايلر الدفع بالمهاجم أليو بادجي مع بداية الشوط الثاني في هجوم الأهلي ليكون بدلًا من مروان محسن.

وفي الدقيقة 75 أرسل محمد هاني عرضية ، لتصل لبادجي الذي حولها برأسية حولها حارس الإنتاج إلى ركنية.

وأدرك فريق الأهلي التعادل في الدقيقة 77، عن طريق اللاعب عمرو السولية الذي صوب كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي.