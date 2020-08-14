دجلة يهرب من منطقة الهبوط مؤقتًا بهدف في الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع وادي دجلة أن يهرب من منطقة الهبوط ولو بصورة مؤقتة عقب الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

الدقيقة 22 حصل وادي دجلة على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب من الفريق الدجلاوي لينفذها أحمد سعيد ويحولها إلى هدف في الدقيقة 24.

لكن حكم المباراة قرر إعادة ضربة الجزاء من جديد لينفذها أحمد سعيد مجددًا ويحولها إلى هدف في الدقيقة 25 وتصبح النتيجة (1-0) لصالح الفريق الدجلاوي.

وفي الدقيقة 79، من زمن أحداث الشوط الثاني رفض حكم المباراة احتسب هدف لصالح محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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بهذه النتيجة أصبح ترتيب وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مصر المقاصة والذي تراجع للمركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن يلعب مصر المقاصة غدًا السبت ضد الزمالك في لقاء يأتي ضمن مباريات نفس الأسبوع.

ويخرج وادي دجلة في الأسبوع المقبل لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الأخير يوم الأربعاء في إطار الأسبوع الـ20.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود عند الترتيب الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وسيواجه حرس الحدود في الجولة المقبلة منافسه طنطا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة يوم الثلاثاء المقبل.