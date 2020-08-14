فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج، محمد مجدي أفشة خط الهجوم: جيرالدو،جونيور أجايي، مروان محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

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