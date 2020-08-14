مرتضى منصور يُكلف جعفر ويوسف برئاسة قطاع ناشئي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: اسندت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئاسة قطاع الناشئين لإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض. وقرر مرتضى منصور تكليف يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وفاروق جعفر نجم ومدرب الفريق الأول السابق بالنادي، بالإشراف الكامل على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم من الناحيتين الإدارية والفنية. وفي سياق اخر، يستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء غدا السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري.

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