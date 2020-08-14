مباشر.. برشلونة 2 - 7 بايرن ميونيخ.. انهيار كتالوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى برشلونة خسارة مهينة وتاريخية على بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "النور" ضمن دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بايرن واصل مشواره الرائع في البطولة الأعرق أوروبيًا بعدما صعد لدور الأربعة ليكون عملاق بافاريا في انتظار الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأولمبيك ليون في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت.

في المقابل، خرج برشلونة ومعه نجمه ليونيل ميسي من البطولة وسط انهيار كبير للفريق الكتالوني بعد خسارة لقب الليجا ليخرج البرسا من الموسم بدون أي ألقاب.

تفاصيل المباراة:

بايرن ميونيخ وجه ضربة مبكرة ضد برشلونة بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة بعد كرة بينه وبين ليفاندوفيسكي ليفتتح مولر أهداف المباراة وتصبح النتيجة (1-0).

هدف التعديل جاء بالنيران الصديقة عن ديفيد آلابا بعد عرضية من ألبا في الدقيقة السابعة لتصبح النتيجة (1-1).

الدقيقة التاسعة من بداية المباراة كادت تشهد هدف التقدم لصالح برشلونة عن طريق لويس سواريز بعد كرة رائعة من سيميدو لكن نوير يتألق ويبمنع فرصة هدف وتتحول الكرة لركنية.

وكاد ليونيل ميسي أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة العاشرة لكن ترتطم الكرة في العارضة لتظل النتيجة (1-1).

وكاد ليونيل ميسي أن يسجل هدف برشلونة في الدقيقة 20 بعد توغل رائع حتى وصل إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة تصل ضعيفة لنوير.

الجناح الكرواتي بيريستيش استطاع أن يوجه ضربة ثانية في شباك برشلونة في الدقيقة 22 بهدف صاروخي من داخل منطقة الجزاء يفشل تيرشتيجن في إبعادها لتصبح النتيجة (2-1) لبطل ألمانيا.

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الجناح الألماني جنابري استطاع أن يسجل هدف بايرن الثالث بعد تمريرة رائعة من جورتزيكا لينفرد جنابري بالمرمى ويسدد كرة قوية لتصبح النتيجة (3-1).

كيميتش مرر عرضية رائعة في الدقيقة 31 تصل الكرة لمولر المتواجد أمام المرمى ليحولها إلى هدف رائع في شباك برشلونة وسط تراجع دفاعي من الفريق الكتالوني.

الدقيقة 53 أحرز روبرت ليفاندوفيسكي هدف خامس لصالح بايرن ميونيخ لكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 57 هدف التقليص من جانب برشلونة عن طريق هدف سجله لويس سواريز بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليسدد على يمين نوير وتصبح النتيجة (4-2).

الظهير الكندي الشاب دافيز نجح في صناعة هدف رائع لصالح بايرن ميونيخ بعدما راوغ سيميدو ليصل إلى منطقة الجزاء ويمرر الكرة لكيميتش ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أحرز ليفاندوفيسكي الهدف السادس لبايرن ميونيخ من كرة رأسية بعد عرضية من فيليب كوتينيو.

لاعب برشلونة والمعار لبايرن ميونيخ فيليب كوتينيو عاد بعد صناعته الهدف السادس ليسجل الهدف السابع وسط انهيار دفاعي من الفريق الكتالوني.

كوتينيو عاد من جديد في الدقيقة 89 ليزور شباك فريقه السابق ليحرز هدفه الثاني بعد نزوله ويضيف الهدف الثامن لبايرن لتكون النتيجة (8-2).

تشكيل المباراة: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

تشكيل بايرن ميونيخ: نوير، كيميتش، بواتنج، ألابا، دافيز، جنابري، جورتزيكا، تياجو، بيريستيش، مولر، ليفاندوفيسكي.