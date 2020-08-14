تقارير مغربية: الرجاء يرفض مقايضة مهاجمه مع الزمالك لضم أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى نادي الرجاء البيضاوي المغربي أن يكون هناك توجه لمقايضة لاعبه سفيان رحيمي مع الزمالك بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على خدمات حميد أحد

وقال موقع "لو 360 سبور" المغربي أن إدارة الرجاء تسعى للاحتفاظ بشكل نهائي بحميد أحداد المعار من الزمالك حتى نهاية الموسم، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشددا أنه لن يفرط في خدمات مهاجمه سفيان الرحيمي، معتبرا إياه واحدا من أهم اللاعبين في المغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية.

وأكد المصدر ذاته أن إدارة الرجاء متمسكة بضم أحداد بشكل نهائي، بتوصية من المدير الفني جمال السلامي الذي يطالب بالإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه، لمدة موسم آخر على الأقل، أو شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من نادي الزمالك، مؤكدا استعداد إدارة فريقه مفاوضة الزمالك، لكن وفق شروط مالية مقبولة.

وطلب الزمالك عودة حميد أحداد إلى صفوف الفريق، غير أن الرجاء رد باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم وفقًا لبنود العقد بين الطرفين الذي نص على استكمال الموسم وليس العودة في 30 يونيو.