تابع لايف برشلونة وبايرن ميونخ هدف سواريز | مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا بعدما تخطى عقبة نابولى الإيطالى بمجموع مباراتين الذهاب والإياب بنتيجة 4-2 فى دور الستة عشر، فيما حجز بايرن ميونخ مقعده في دور الثمانية بعد الفوز على تشيلسى الإنجليزى بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

ويسعى برشلونة تحت قيادة مدربه كيكى سيتين لانقاذ موسمه الكارثى، والذى

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خسر خلاله جميع البطولات المحلية (الدورى الإسبانى وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانى)، ولا بديل أمام سوى تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015، من أجل ارضاء جماهيره الغاضبة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يأمل بايرن ميونخ الذى

يقوده المدرب هانز فليك لتحقيق الفوز الليلة من أجل مواصلة مشواره نحو تحقيق الثلاثية التاريخية (الدورى الألماني – كأس ألمانيا - دورى الأبطال)، والتى حققها فى موسم 2012-2013 تحت قيادة المدير الفنى التاريخى يوب هاينكس، علما بأن الفريق البافارى حصد الثنائية المحلية في وقت سابق هذا الموسم "البوندزليجا والكأس".