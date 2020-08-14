برشلونة يسجل الهدف الثاني ويقلص الفارق مع بايرن ميونخ

قلص فريق برشلونة الإسباني النتيجة أمام بايرن ميونخ بعد أن نجح في تسجيل ثاني أهدافه في شباك الفريق الألماني لتصبح النتيجة تقدم البايرن باربعةاهداف مقابل هدفين. لتصبح النتيجة تقدم البايرن باربعةاهداف مقابل هدفين. ونجح الأروجوياني لويس سواريز في تسجيل ثاني أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر المبارة بعد مراوغة رائعة لمدافع بايرن ميونيخ قبل ان يسدد بقوة علي يسار الحارس مانويل نوير. ثاني أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر المبارة بعد مراوغة رائعة لمدافع بايرن ميونيخ قبل ان يسدد بقوة علي يسار الحارس مانويل نوير.

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