برشلونة وصل إلى ربع النهائي عقب الفوز على نابولي بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تأهل بايرن ميونيخ إلى نفس الدوري بالفوز على تشيلسي.
تشكيل المباراة: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز.
تشكيل بايرن ميونيخ: نوير، كيميتش، بواتنج، ألابا، دافيز، جنابري، جورتزيكا، تياجو، بيريستيش، مولر، ليفاندوفيسكي.
تفاصيل المباراة:
بايرن ميونيخ وجه ضربة مبكرة ضد برشلونة بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة بعد كرة بينه وبين ليفاندوفيسكي ليفتتح مولر أهداف المباراة وتصبح النتيجة (1-0).
هدف التعديل جاء بالنيران الصديقةعن ديفيد آلابا بعد عرضية من ألبا في الدقيقة السابعة لتصبح النتيجة (1-1).
الدقيقة التاسعة من بداية المباراة كادت تشهد هدف التقدم لصالح برشلونة عن طريق لويس سواريز بعد كرة رائعة من سيميدو لكن نوير يتألق ويبمنع فرصة هدف وتتحول الكرة لركنية.
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر ) تجدون هنا ( يلا شوت الجديد )
كانت هذه تفاصيل خبر كورة ستار لايف| يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة تابع لايف بث مباشر Yalla shoot رباعية البايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.