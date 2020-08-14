كورة ستار لايف| يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة تابع لايف بث مباشر Yalla shoot رباعية البايرن

برشلونة وصل إلى ربع النهائي عقب الفوز على نابولي بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تأهل بايرن ميونيخ إلى نفس الدوري بالفوز على تشيلسي.

تشكيل المباراة: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

تشكيل بايرن ميونيخ: نوير، كيميتش، بواتنج، ألابا، دافيز، جنابري، جورتزيكا، تياجو، بيريستيش، مولر، ليفاندوفيسكي.

تفاصيل المباراة:

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بايرن ميونيخ وجه ضربة مبكرة ضد برشلونة بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة بعد كرة بينه وبين ليفاندوفيسكي ليفتتح مولر أهداف المباراة وتصبح النتيجة (1-0).

هدف التعديل جاء بالنيران الصديقة

عن ديفيد آلابا بعد عرضية من ألبا في الدقيقة السابعة لتصبح النتيجة (1-1).

الدقيقة التاسعة من بداية المباراة كادت تشهد هدف التقدم لصالح برشلونة عن طريق لويس سواريز بعد كرة رائعة من سيميدو لكن نوير يتألق ويبمنع فرصة هدف وتتحول الكرة لركنية.