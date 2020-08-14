مشاهدة الشوط الثاني| بث مباشر مباشر مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الان barcelona vs bayern

يقدم لكم موقع الوفد مشاهدة مباراة برشلونة و بايرن ميونخ بث مباشر HD ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ما زال فيها الفريق البافاري متقدما برباعية مقابل هدف وحيد للفريق الكتالوني.

بايرن ميونخ الألماني الذي وصل لدور الربع النهائي من بطولة دوري الابطال بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي ربع النهائي

7-1، وقد تأهل من دور المجموعات بعد أن فاز في جميع المباريات الستة وجمع 18 نقطة، وذلك على حساب توتنهام وأوليمبياكوس والنجم الأحمر.

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برشلونة الإسباني الذي إنتصر على نابولي في دور 16 من دوري أبطال أوروبا، يستعد اليوم لمباراة قوية ضد بايرن ميونخ في ربع النهائي على ملعب دا لوز.

موعد قمة البايرن والبرسا والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن عبر قناة بي ان سبورت بتعليق حفيظ دراجي.

بطاقة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

البطولة: دوري أبطال أوروبا / ربع نهائي

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1

الملعب: ملعب النور

المعلق: حفيظ دراجي