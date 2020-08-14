بث مباشر 2ed live HD | مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت 14 أغسطس 2020 دوري الأبطال

45' نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ برباعية لهدف.. البافاري يبدو أقرب لنصف النهائي في مباراة من أسوأ مباريات برشلونة.
43' سواريز كاد يقلص النتيجة بتسديدة على الطائر قوية ولكن نوير يتألق ويزود عن مرماه ببراعة.
41' البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب جيورم بواتينج بعد تدخل عنيف على لويس سواريز.
34' انهيار كامل لبرشلونة وسيطرة شبه مطلقة لبايرن ميونخ، ثلاث فرص متتالية كادت أن تزيد الغلة مجددًا.
30' مووووووووووولر! الرابع من عرضية مميزة من كيميش
28' خطأ في التحضير كاد أن يكلف برشلونة الهدف الرابع لكن هذه المرة شتيجن يتصدى لانفراد ليفاندوفسكي.
27' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! جنابري يحرز الثالث بعد تمريرة أكثر من رائعة من جوريتسكا له وتسديدة قوية في الشباك!
25' شتيجن كاد أن يتسبب في كارثة! عرضية من بريشيتش خرج وفشل في مسكها لترتد إلى مولر لكنه صلح خطأه بالتصديلتسديدة مولر.
23' بواتينج كاد أن يكرر خطأ ألابا! عرضية من روبيرتو أخرجها ومرت بجوار المرمى بأمتار قليلة.
21' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول! بريشيتش يدرك التقدم لبايرن ميونخ بعد خطأ من سيميدو من الخروج بالكرة ومرتدة من جنابري للكرواتي الذي سددها أرضية بقوة في الشباك رغم ارتطامها بقدم شتيجن.
19' ميسي مرة أخرى!! اختراق مميزة منه وتسديدة لكنها أتت ضعيفة في يد مانويل نوير.
18' بايرن يضغط وبرشلونة متراجع، فرص غير خطيرة في الست دقائق الماضية، لكن يبدو أن البافاري الأقرب حتى الآن.
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