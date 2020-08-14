الشوط الثاني الان مباشر برشلونة ضد البايرن 2ed HD | مشاهدة مباراة برشلونه وبايرن ميونخ بث مباشر الشوط الثاني 4-1 الآن kora star

بعد هدف برشلونة التعادل الذي رد على هدف بايرن ميونخ وتوماس ومولر وجعل المباراة متعادلة بهدف لمثله، نجح العملاق البافاري من السيطرة جزئياً على المباراة.

ولم تتوقف الإثارة أي وقت في مباراة شهدت سرعة كبيرة

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من جانب الفريقين وبالفعل نجح بايرن ميونخ من تسجيل هدفه الثاني والتقدم على برشلونة مرة أخرى.

وفي خطأ كبير من سيرجي روبرتو في وسط الملعب وبالاشتراك

مع نيلسون سيميدو، نجح جنابري بخطف الكرة وتمريرها مع الكرواتي إيفان بريسيتش الذي انطلق من الناحية اليسرى وسدد بقوة كبيرة لتسكن شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن.